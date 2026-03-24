С российской легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение снять санкции, введенные из-за проблем с допингом, в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Об этом во вторник сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В своем канале в Max он сообщил, что ВФЛА прошла введенный ранее трехлетний карантин в рамках специальных условий.

"Выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры", - сообщил Дегтярев.

Министр спорта подчеркнул, что специальные структуры и независимые эксперты отмечали прогресс за указанный период и вынесли вердикт о полном соответствии и даже превышении заданных стандартов.