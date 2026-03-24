Журова высказалась о решении World Athletics

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила надежду, что президент World Athletics Себастьян Коу как можно быстрее восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и вернет россиян на международные соревнования.

Во вторник министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что совет World Athletics снял все санкции, связанные с допингом, с ВФЛА. Это стало возможным после завершения трехлетнего внешнего мониторинга деятельности ВФЛА. Глава ВФЛА Петр Фрадков заявил, что организация получила позитивные сигналы по вопросу возвращения российских атлетов на международные соревнования.

— Я переживала все эти годы именно за федерацию легкой атлетики, потому что в общекомандном результате на Олимпийских играх вклад этого вида спорта очень велик. Знаю, какое количество детей за этот период приняли, к сожалению, решение с родителями не идти в легкую атлетику. Падение занимающихся было значительное, несмотря на марафоны, в которых многие участвуют. Любительский спорт расширялся в легкой атлетике, а для занятия профессионально дети выбирали другие виды спорта. Не понимали, зачем идти в легкую атлетику, если не будет международных турниров. Это останавливало многих талантливых детей. Я очень переживала за этот вид спорта, он один из моих самых любимых, сама мастер спорта и имею норматив. Желаю быстрого восстановления, знаю, сколько было предпринято для этого. Надеюсь, что золотая медаль, завоеванная Коу в Москве, всё‑таки сыграет важную роль на уровне его подсознания. Он вспомнит, как мы его принимали тогда. Надеюсь, политика отойдет у него в сторону и он восстановит нашу федерацию как можно быстрее, — сказала Журова «Матч ТВ».

ВФЛА была лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) в 2015 году из‑за допинг‑скандала в российской легкой атлетике, российские спортсмены допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. Была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА в правах под руководством Руне Андерсена. В марте 2023 года совет World Athletics восстановил статус ВФЛА, однако продлил отстранение российских атлетов из‑за ситуации на Украине.

Российские легкоатлеты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.