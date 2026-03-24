Загитова сдала государственный экзамен

Победительница Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова на отлично сдала государственный экзамен в Российском университете спорта ГЦОЛИФК. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Государственный экзамен сдан на отлично - еще один важный этап позади", - написала Загитова.

Загитовой 23 года, она также является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). На ее счету серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях и чемпионата Европы 2019 года.