Дацик пообещал отомстить ВСУ за смерть сына

Российский боец ММА Вячеслав Дацик пообещал отомстить ВСУ за гибель своего сына Ярослава в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын спортсмена умер от удара дрона ВСУ в возрасте 21 года. В феврале 2024 года он вместе с отцом подписал контракт с ВС РФ. 15 марта стало известно о смерти Ярослава.

«Месть. Месть. Месть», — написал Вячеслав Дацик в соцсетях после похорон сына.

Напомним, что ранее Дацик пообещал продолжить службу в зоне СВО после смерти сына.

«Вячеслав будет до конца там. До победы и дальше», — заявил собеседник издания, знакомый с Дациком.

Ранее стало известно, что Дацик не планирует возвращаться в спорт.