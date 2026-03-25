Аршавин третий год не может продать особняк

Трехэтажный особняк в Коломягах недалеко от «Удельной» пустует с 2023 года, когда и него выехала бывшая супруга Алина. Андрей Аршавин пытается его продать почти за 170 млн рублей.

Сам футболист приобрел эту недвижимость за 20 млн рублей, пишет «КП-Петербург». Сначала цена за дом была установлена в 150 млн рублей, но потом поднялась до 169,9 млн рублей.

Элитная недвижимость принадлежит матери футболиста. Особяк занимает площадь почти 400 квадратных метров. Аршавин его обустраивал с Юлией Барановской. Там они планировали жить с детьми. Затем интерьер переделывала новая бывшая супруга Алиса Казьмина. В доме обустроена сауна, гардеробные, кухня-гостиная и несколько спален.

Между тем эксперты отмечают, что стоимость объекта завышена. Его рыночная стоимость – 120 млн. Также покупателей может отпугивать сам внешний вид дома. Интерьер подходит далеко не всем, также территория запущена. Кроме того, собственник не готов торговаться.

За три года Аршавин сменил несколько агентств недвижимости. Эксперты советуют, что футболисту стоит обратиться к специалистам, которые занимаются продажей элитной недвижимости для знаменитостей.

