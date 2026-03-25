Жена Смолова оценила слова Дзюбы о депрессии

Карина Истомина, жена бывшего нападающего клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ оценила слова Артема Дзюбы о депрессии.

– В январе ты отреагировала на слова Аршавина из нашего текста про академию «Зенита». Он уволил психолога и сказал, что такой работой должны заниматься тренеры. Твоя позиция: это плохое решение.

– Сразу дам дисклеймер: я хорошо подкована психологически, но в футбольных вопросах могу ошибаться.

Увольнение психолога – стратегически плохое решение, потому что результаты футболиста напрямую зависят от его психологического здоровья.

Это не просто мое мнение. Есть исследования авторитетных журналов, которые показывают: если спортсмен психологически стабилен, он лучше перформит.

И еще момент. Это должен быть не просто один психолог на 20 с лишним человек. А целая команда – часть клубной инфраструктуры. Система, которая работает не только со спортсменами, но и с другим персоналом, в том числе с тренерами.

– Ты писала, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. И назвала это зашоренностью. Пару лет назад гремела цитата Артема Дзюбы: «Терпеть не могу слово «депрессия». Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было». Ты про эту зашоренность?

– Да. У меня есть серьезные вопросы к высказываниям Артема Дзюбы. Это одна из ключевых фигур в российском футболе. Такие люди должны быть примером для молодых футболистов, потому что те ищут, на кого стоит равняться.

Вижу это по мужу: к нему тянутся молодые футболисты, ищут совета как у старшего товарища. Авторитетность очень распространена в футбольном мире. Когда у тебя есть такой медиакапитал, ты должен им распоряжаться по-другому.

– Как ты объясняешь такое отношение к депрессии? Стереотипы ведь живут не только в спорте.

– Это культурный код нашей страны. В Советском Союзе не было больных людей, потому что Советский Союз всегда идет вперед. Мы справляемся с проблемами внутри себя.

За последние 10 лет развитие ментального здоровья сильно шагнуло вперед. Это говорит о том, что наша страна стремится жить лучше, люди обращают внимание на свое психологическое состояние. Но ментальное здоровье требует определенного анализа, на который не у всех есть силы и ресурс.

Поэтому важны медиаперсоны. Особенно в футболе, потому что это маскулинная и очень популярная среда.

Мужчинам периодически нужно слышать от громких имен: «Ребята, на самом деле все иначе. Если вы плохо себя чувствуете, можно обратиться за помощью. Следите за ментальным здоровьем, это очень важно».

А когда фигурируют мнения, что депрессии не существует или что она для ленивых… Это жуткая стигматизация. И никак не помогает развитию общества. И никак не помогает конкретному человеку, которому нравится Артем Дзюба.

Это не эффект Вертера: когда что-то сказали, и человек так и сделал. Но создает определенное инфополе и по цепочке волновым эффектом действует на других людей, – сказал Карина Истомина.