Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снять с организации санкции, связанные с допингом. По словам Приваловой, ограничения были отменены ещё в 2023 году, после чего в отношении ВФЛА был установлен трёхлетний мониторинг. Срок наблюдения истtк, и по его итогам аудит не выявил не только нарушений, но и малейших замечаний.

Собеседница RT подчеркнула, что за три года федерация проделала работу на высочайшем уровне – как в плане собственной деятельности, так и в антидопинговых вопросах. Она выразила уверенность, что это большой шаг на пути к восстановлению прав отечественных легкоатлетов, и выразила надежду, что спортсмены скоро вернутся на международные соревнования.

Ранее сообщалось, что к российским легкоатлетам нет претензий касательно допинга.

