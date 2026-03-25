Роднина посетовала на отсутствие высококлассных российских футболистов

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина сравнила уровень хоккеиста Александра Овечкина с уровнем российских футболистов.

«Овечкин – уникальный спортсмен, его достижения известны во всём мире. Кто-то может сказать, что Овечкин не представляет Россию, но это не так. Все знают, кто он и откуда. Есть ли свой Овечкин в нашем футболе? Нет, и ещё долго такого не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире» - высказалась Роднина.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. На драфте НХЛ 2004 года команда выбрала его под первым номером. В первом же матче за «Вашингтон» Овечкин оформил дубль. По итогам сезона получил приз лучшего новичка – Колдер Трофи.

Овечкин – один из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ. Он провёл в клубе двадцать сезонов, став лидером команды по многим показателям. Овечкин девять раз получал Морис Ришар Трофи – приз лучшему снайперу сезона. Три раза Тед Линдсей Эворд и Харт Трофи – призы самому ценному игроку. По одному разу Арт Росс Трофи(приз лучшему бомбардиру сезона) и Конн Смайт Трофи(приз самому ценному игроку плей-офф). В апреле 2025 года стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате.

В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира. В 2017 году был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.