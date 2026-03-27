Олимпийский чемпион: МОК использовал шантаж, чтобы не допускать россиян

Олимпийский чемпион российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) перед Играми-2024 оказывал давление на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo). Его слова приводит РИА Новости.

«МОК тогда настолько манипулировал World Taekwondo, что поставил ее в условия, когда они были вынуждены просить нас отказаться от выступления. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в Париже», — сказал Храмцов.

28-летний Храмцов — чемпион мира, двукратный чемпион Европы и пятикратный победитель турниров Гран-при. На Олимпиаде в 2021 году россиянин стал обладателем золотой медали. Спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в 2024 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо и дзюдо (IJF).