Правительство Ирана накажет бывшего игрока клубов РПЛ Азмуна

Правительство Ирана накажет бывшего игрока клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сердара Азмуна. Об этом сообщает Fars.

У Сердара Азмуна, который сейчас выступает в составе арабского клуба «Аль-Ахли», конфискуют имущество. Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» входит в список 16 человек, чье имущество будет изъято в пользу государства по решению прокуратуры провинции Голестан.

Азмуна обвиняют в «пособничестве противнику» в лице Израиля и США. Ранее его исключили из сборной Ирана за фото с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухамадом ибн Заидом. На родине футболиста эту фотографию расценили как поддержку ОАЭ.

Азмун с 2013 по 2021 годы играл в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Он является четырехкратным чемпионом России. Также Азмун дважды выигрывал Суперкубок и один раз становился обладателем Кубка страны.