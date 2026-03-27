Журова рассказала об обсуждении с Конгрессом США допуска России до ОИ-2028

Депутат Светлана Журова сообщила, что американские законодатели на встрече с делегацией Госдумы в Вашингтоне выразили готовность содействовать допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Мы говорили, что Олимпиада будет в Америке, и неправильно было бы, чтобы россияне, не дай Бог, не принимали участия. Понятно, что они заинтересованы и очень хотят (участия России). Они сказали, что от себя проявят максимум возможных сигналов. Я думаю, что там [в США] никто не будет с этим спорить. Потому что это как раз та позитивная повестка, с которой не может быть по-другому», – сказала Журова.

Она добавила, что намерена затронуть этот вопрос и на встречах с представителями администрации США: