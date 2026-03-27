Депутат Милонов высказался о пиве на стадионах

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился мнением о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Лично моя личная позиция такова: футбольный стадион — это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку. Хочешь побухать — пожалуйста. Если тебе уж невмоготу - до матча, после матча, сколько угодно. А если ты не можешь оторваться от бутылки, пожалуйста, сиди в баре, наблюдай матч и пей пиво», — заявил Милонов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России, введенный в 2005 году, неоднократно становился предметом обсуждений и дискуссий. Хотя первоначально он был направлен на снижение уровня алкоголизма и связанных с ним правонарушений на стадионах.

‎

‎Исключением стал Чемпионат мира по футболу 2018 года, когда, в рамках подготовки к масштабному международному событию, запрет был временно отменен.

‎

‎В настоящее время против продажи алкогольных напитков на стадионах активно выступает Министерство здравоохранения, ссылаясь на негативное влияние алкоголя на здоровье населения и общественный порядок.