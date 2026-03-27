Экс-боец UFC получил пять лет условно

Бывший боец UFC Диего Санчес приговорен к пяти годам условного срока по делу о стрельбе.

Ранее Санчес признал себя виновным по обвинению в стрельбе из транспортного средства. По данным следствия, он выстрелил из окна своей машины, проезжая мимо аварии на шоссе. Ему грозило до двух лет тюрьмы.

Санчес заявил, что берет на себя ответственность за произошедшее, и отметил, что одной причин инцидента стали проблемы с психическим здоровьем.

Санчес выступал в UFC на протяжении 15 лет. Его рекорд в промоушене – 19 побед и 13 поражений.