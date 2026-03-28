Фетисов рассказал о влиянии США на решение МОК по российским атлетам

Вячеслав ФетВячеслав Фетисов сомневается, что США повлияют на допуск России к Олимпиаде-2028, тогда как Виталий Смирнов утверждает, что американцы заинтересованы в участии российских спортсменов. Обсуждение этого вопроса прошло в ходе встречи делегаций Госдумы и Конгресса США в марте 2026 года.

Олимпийская перспектива: позиция США и шансы российских спортсменов на Играх-2028.

Вопрос участия сборной России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе остается одним из наиболее обсуждаемых в спортивном сообществе. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил скептическое мнение относительно возможности влияния Соединенных Штатов на решение Международного олимпийского комитета о допуске российских атлетов.

По словам Фетисова, маловероятно, что американская сторона предпримет активные шаги для обеспечения участия российских спортсменов в случае их недопуска к моменту проведения Игр. Эксперт отметил, что в уставе МОК четко прописан принцип невмешательства государств в деятельность национальных олимпийских комитетов и самой международной организации. Хотя страна-организатор обладает правом предлагать включение новых дисциплин в олимпийскую программу, Фетисов в интерьвю РИА новости усомнился в наличии у США мотивации использовать подобные механизмы в интересах других стран.

Тема международного спортивного диалога получила развитие в ходе переговоров делегации депутатов Государственной Думы с членами Конгресса США, состоявшихся 26 и 27 марта 2026 года. В рамках встреч обсуждались вопросы полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену, а также перспективы организации товарищеских матчей по хоккею и футболу между национальными командами двух государств.

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов представил иную точку зрения на заинтересованность американской стороны. Согласно его позиции, США действительно заинтересованы в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2028. Смирнов подчеркнул в интервью РИА новости, что лично поддерживает данный процесс и участвует в нем в рамках своих возможностей.

Исторический контекст придает особую значимость предстоящим Играм в Лос-Анджелесе. Летняя Олимпиада 2028 года станет третьей в истории города, однако в двух предыдущих случаях — в 1932 и 1984 годах — российские спортсмены не принимали в ней участия. В 1932 году в стране еще не был создан национальный олимпийский комитет, а в 1984-м советские атлеты пропустили соревнования в рамках ответного бойкота после московской Олимпиады 1980 года.

Смирнов отметил, что нынешние условия существенно отличаются от прошлых периодов, и американская сторона проявляет заинтересованность в полноценном составе участников. Ряд олимпийских дисциплин пользуется исключительной популярностью в США, при этом российские атлеты традиционно занимают лидирующие позиции в таких видах, как спортивная гимнастика, вольная борьба, игровые виды спорта и других. Конкуренция между спортсменами двух стран исторически вызывает высокий зрительский интерес и способствует повышению уровня соревнований.

Эксперты подчеркивают, что окончательное решение о допуске российских спортсменов остается в компетенции Международного олимпийского комитета и соответствующих международных федераций. При этом диалог между спортивными и политическими представителями России и США продолжается, что создает определенные предпосылки для поиска взаимоприемлемых решений в преддверии Олимпийских игр 2028 года.

Лос-Анджелес готовится принять атлетов со всего мира через два года, и вопрос представительства российских спортсменов остается открытым. Спортивное сообщество продолжает отслеживать развитие ситуации, учитывая как нормативные положения олимпийской хартии, так и геополитический контекст современного международного спорта.