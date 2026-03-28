Трамп отреагировал на арест одного из самых богатых спортсменов мира

Президент США Дональд Трамп отреагировал на задержание американского гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По словам политика, у спортсмена возникли «некоторые проблемы».

«Произошла авария, и это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг, он замечательный человек, потрясающий мужчина», — заявил Трамп.

О задержании Вудса стало известно ранее 28 марта. Гольфист стал участником ДТП, после чего успешно прошел тест на наличие алкоголя в крови, но отказался сдавать тест на наркотики. После этого американца арестовали.

В 2025 году состояние Тайгера Вудса составляло 2,79 миллиарда долларов. Основную часть денег он заработал на рекламных контрактах.