Россиянин поставил на пять матчей и выиграл 3,7 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2,87 миллиона рублей на пять стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс-ставку, сделав осторожные прогнозы. Ее суммарный коэффициент составил 1,29.

Игрок прогнозировал, что в каждом матче будет забит как минимум один мяч. Все ставки сыграли, и россиянин пополнил свой счет на 3,7 миллиона рублей.

Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионата мира-2026 по футболу. Им стала сборная Испании, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 5,90.