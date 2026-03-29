Депутат Госдумы Валуев высказался против возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался против возвращения пива на стадионы.

Его слова приводит «РБ Спорт».

«Все правильно. Нечего пиву на стадионах делать. Я уже давно об этом говорил, мнение свое не поменял и не поменяю. Запрет не просто так вводили», — сказал Валуев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав заблокировал законопроект о возвращении пива на стадионы. По его словам, ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.