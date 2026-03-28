Губерниев о пиве на стадионах: «Будь моя воля, я бы его вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Это футбольный напиток»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение не возобновлять продажу пива на стадионах.
Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Пиво – напиток футбольный. Тем более что в вип-ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим – нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», – сказал Губерниев.
Губерниев о пиве на стадионах: «Будь моя воля, я бы его вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Это футбольный напиток»
Губерниев о пиве на стадионах: «Будь моя воля, я бы его вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Это футбольный напиток»
