Тренер Слуцкий назвал самый политизированный вид спорта

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал самый политизированный вид спорта. Об этом сообщает ТАСС.

По сего словам, это футбол. Свое утверждение специалист сопроводил примером из китайской практики.

«Был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем — и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре», — заявил Слуцкий.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Кроме того, глава ФИФА предложил внести изменения в устав организации, чтобы «запретить запреты на участие любой страны в футболе по политическим мотивам».

Слуцкий работает в Китае с 2024 года. Вместе с «Шанхай Шеньхуа» он дважды выиграл Суперкубок страны.