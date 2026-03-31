Олимпийский чемпион по гандболу умер в возрасте 50 лет

Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет
Олимпийский чемпион по гандболу и главный тренер «Мешков‑Брест» Эдуард Кокшаров скончался на 51‑м году жизни, сообщается на сайте белорусского клуба.
Причины смерти российского специалиста не уточняются.
— «Мешков-Брест» выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности, — говорится в сообщении.