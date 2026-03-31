Стали известны обстоятельства смерти олимпийского чемпиона Кокшарова

Олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров умер во время сборов с командой "Мешков Брест", которую возглавлял. Об это ТАСС рассказал олимпийский чемпион 1976 года Владимир Максимов.

Ранее ТАСС сообщал, что Кокшаров умер в возрасте 50 лет.

"Из Бреста сообщили, что они были на сборах, утром он не пришел на завтрак, - сказал он. - Открыли номер - его уже не стало".

В период игровой карьеры Кокшаров выступал за краснодарский СКИФ и подмосковный клуб "Чеховские медведи", а также за словенский "Целе", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов (2004), восьмикратным чемпионом страны и пятикратным обладателем Кубка Словении. С "Чеховскими медведями" он дважды выиграл чемпионат России. После завершения игровой карьеры Кокшаров тренировал СКИФ, "Вардар" из Северной Македонии. С 2017 по 2020 год возглавлял сборную России. В клубе "Мешков Брест" он работал с 2023 году. До этого специалист руководил женским гандбольным клубом "Ростов-Дон".

В составе сборной России Кокшаров стал победителем Олимпийских игр 2000 года, а также бронзовым призером Олимпиады 2004 года. Также вместе с российской командой он выиграл чемпионат мира 1997 года, стал серебряным призером мирового первенства (1999) и выиграл серебро чемпионата Европы (2000). Был награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.