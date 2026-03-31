Адвокат Смолова высказалась о примирении футболиста с пострадавшим

Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, высказалась о примирении футболиста с пострадавшим по делу о драке в «Кофемании».

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что Смолов пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто.