Объявлено, где и когда пройдет прощание с олимпийским чемпионом Кокшаровым

Прощание с олимпийским чемпионом и главным тренером «Мешков Брест» Эдуардом Кокшаровым состоится 1 апреля в Минске, информирует пресс‑служба белорусского гандбольного клуба.

Во вторник «Мешков Брест» сообщил, что Кокшаров умер в возрасте 50 лет.

— Прощание с Эдуардом Александровичем Кокшаровым пройдет завтра в Минске в Ритуальном зале по адресу ул. Кульман 33А в 18:00, — говорится в сообщении клуба.

Кокшаров — олимпийский чемпион 2000 года и бронзовый призер Игр‑2004, чемпион мира, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, лучший бомбардир в истории сборной России. На клубном уровне он стал восьмикратным чемпионом Словении и победителем Лиги чемпионов в составе «Целе», с «Чеховскими медведями» дважды выиграл чемпионат России.