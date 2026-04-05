Туктамышева: меня беспокоит, что в России нет закона о домашнем насилии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале заявила, что ее номер на турнире шоу-программ «Русский вызов» посвящен проблеме домашнего насилия.

«У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит. Мне было важно об этом сказать — тем способом, которым я умею. О сложных темах надо говорить», — написала Туктамышева.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.