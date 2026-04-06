ФВСР объявила о смерти двух тренеров по велоспорту

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила о кончине заслуженного тренера СССР, мастера спорта СССР Валерия Захарова и тренера Владимира Конарева.

Причины смерти не уточняются.

Захаров родился в 1948 году, он был тренером победителя Олимпиады 1976 года Анатолия Чуканова, призера чемпионата мира Светланы Рожковой. Его научно-педагогический стаж составил 57 лет. Конарев был тренером мастера спорта международного класса Анатолия Колунова.