Пловчиха Егорова попала в ДТП на самокате во Франции

Российская пловчиха Анна Егорова попала в аварию на самокате во Франции — спортсменка получила травму ребер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Егоровой.

По словам спортсменки, из-за травмы ей придется пропустить Финал Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге. Как уточнила Егорова, авария произошла не по ее вине — она врезалась в дверь машины, которую неожиданно открыли перед ее самокатом.

«Я сильно ударилась грудью, но сначала не обратила на это внимания — сильнее всего болели колени и ноги. На следующий день, когда пришла плавать, поняла, что мне очень больно делать вдох, что что-то не так. Меня сразу после тренировки отвезли на скорой на рентген», — рассказала она.

В итоге у Егоровой диагностировали смещение ребер. При этой травме боли возникают даже при дыхании.

«Сейчас морально мне очень тяжело. Обидно, потому что я была в хорошей форме — недавно выступала на соревнованиях в Париже и Лозанне, все было отлично. Обидно, что такие вещи случаются и ты от этого никак не застрахован. Но что есть, то есть. У меня смещение двух ребер, и из-за этого тянет нерв — поэтому больно дышать. Врачи пока ничего конкретного не говорят, но минимум две-три недели нельзя плавать, никаких стартов», — поделилась она.

