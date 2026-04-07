Ски‑альпинисту Филиппову вручили почетный знак заслуженного мастера спорта

Дегтярев вручил ски‑альпинисту Филиппову почетный знак заслуженного мастера спорта России
Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил российскому ски‑альпинисту Никите Филиппову почетный знак заслуженного мастера спорта страны, передает с места события корреспондент «Матч ТВ».
Во вторник российские участники Олимпийских игр в Милане и Кортина‑д’Ампеццо встречаются с Дегтяревым, где получают памятные подарки.
— Хочу поблагодарить ОКР, Минспорт и федерацию за поддержку. Понимаю, что крайне много людей приложили усилия к этой медали. Это заслуга всей России. Одновременно грустно и радостно, что это единственная медаль России. Но она хотя бы есть и сейчас висит на шее. Спасибо Михаил Владимирович, — передает слова Филиппова корреспондент «Матч ТВ».
Остальные участники Олимпийских игр‑2026 получили от ОКР памятные подарки — медведя‑талисмана и часы.
На Олимпиаде в Италии выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Филиппов завоевал серебряную медаль.
Филиппову 23 года, он также победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Азербайджане и завоевал бронзу этапа Кубка мира в Италии.
