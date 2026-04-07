Ски‑альпинисту Филиппову вручили почетный знак заслуженного мастера спорта

Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил российскому ски‑альпинисту Никите Филиппову почетный знак заслуженного мастера спорта страны, передает с места события корреспондент «Матч ТВ».

Во вторник российские участники Олимпийских игр в Милане и Кортина‑д’Ампеццо встречаются с Дегтяревым, где получают памятные подарки.

— Хочу поблагодарить ОКР, Минспорт и федерацию за поддержку. Понимаю, что крайне много людей приложили усилия к этой медали. Это заслуга всей России. Одновременно грустно и радостно, что это единственная медаль России. Но она хотя бы есть и сейчас висит на шее. Спасибо Михаил Владимирович, — передает слова Филиппова корреспондент «Матч ТВ».

Остальные участники Олимпийских игр‑2026 получили от ОКР памятные подарки — медведя‑талисмана и часы.

На Олимпиаде в Италии выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Филиппов завоевал серебряную медаль.

Филиппову 23 года, он также победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Азербайджане и завоевал бронзу этапа Кубка мира в Италии.