Дегтярев рассказал о выплатах олимпийцам, которые не смогли поехать на Игры-2026: «В список вошли 116 спортсменов»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что ОКР выплатит денежные поощрения олимпийцам, которые не смогли поехать на Игры-2026.
«На очередном заседании исполкома ОКР приняли ряд решений по финансированию и структуре организации. Утвердили введение принципиального нового механизма компенсационных выплат федерациям. Начиная с 1 июля 2026 года ОКР будет оплачивать труд трех специалистов: по антидопингу, по международной деятельности и одному дополнительному (финансист, юрист или сотрудник пресс-службы на выбор федерации). Соответствующие заявки от федераций будет рассматривать профильная комиссия ОКР. Мы прекратили членство в ОКР ряда организаций, не соответствующих обновленному уставу, и утвердили новый реестр – 89 членов вместо 100. Продолжаем усиливать роль спортивных федераций в управленческой структуре ОКР в соответствие с Олимпийской хартией. Внесли изменения в регламент выплат участникам Олимпийских игр. Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх 2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей – 350 тыс. рублей, бронзовых – 250 тыс. рублей, а участники – 150 тыс. рублей. В список вошли 116 спортсменов», – написал Дегтярев.
