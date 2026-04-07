Петросян не продали украшения Dior в Милане из-за российского паспорта

Российской фигуристке Аделии Петросян не продали украшения люксового бренда Dior в Италии из-за паспорта. Об этом она рассказала в шоу Alekó in my bag.

Спортсменка хотела купить серьги и кольцо в бутике Dior в аэропорту Милана, однако консультанты отказали ей в покупке из-за российского паспорта. Девушка призналась, что такой же случай произошел в магазине Louis Vuitton.

— У меня остался небольшой осадок, — сказала она.

По словам Петросян, в обслуживании также отказали ее другу с грузинским гражданством.

— Он достает паспорт, потом посадочный талон. Девушка говорит: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву — мы вам тоже не можем продать», — рассказала фигуристка.

В феврале фигуриста Марка Желтышева, который выступает за Соединенные Штаты, не пустили в Эстонию на юниорский чемпионат мира из-за российского паспорта.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, которые сменили российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в РФ. Он назвал подобные действия со стороны спортсменов «предательством в чистом виде».