Боец Александр Емельяненко встал с инвалидной коляски и пришёл в кино

Боец ММА, чемпион мира Александр Емельяненко появился на показе документального фильма о себе любимом. Примечательно, что боксер ещё несколько месяцев назад находился в инвалидной коляске, а сегодня уверенной походкой вышел к журналистам на красную дорожку и даже без трости. В прошлом году после очередного боя у Емельяненко произошла травма спинного мозга из-за грыжи позвоночника. В итоге у него отказали ноги.

На этой премьере компанию бойцу ММА составила режиссёр Валерия Гай Германика, которая и сняла картину. Она также пришла с дочкой.

Как рассказал журналистам Емельяненко, ему удалось существенно продвинуться в восстановлении своего здоровья. Сначала он бросил пить, а затем начал следовать рекомендациям лечащего врача.

"Это были как упражнения, так и специальные препараты. Сейчас я уже чувствую себя намного лучше ", - рассказал бывший спортсмен.

Кстати, Емельяненко сообщил, что не исключает возможности выйти на бой в ближайшем будущем. Но кто будет его соперником, уточнять не стал. Напомним, что Александр Емельяненко неоднократно попадал в скандальные истории. В основном они были связаны с тем, что он находился в нетрезвом состоянии. На данный момент он перестал употреблять алкоголь и рассказал ,"МК", что сам помогает зависимым людям в реабилитационном центре.