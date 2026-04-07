Арина Соболенко с юмором подошла к тренду про славянский взгляд

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в вирусном в социальных сетях тренде под названием Slavic Stare («славянский взгляд»). Он имитирует холодный, серьёзный, слегка прищуренный взгляд, якобы присущий славянским женщинам.

© Пресс-служба Уимблдона

«Мой своеобразный Slavic Stare», — подписала фото Соболенко.

© из личного архива Арины Соболенко

Соболенко проводит 77-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Серия Соболенко – 11-я в истории по длительности.

Соболенко начнёт грунтовый сезон-2026 на турнире категории WTA-500 в Штутгарте, который пройдёт с 13 по 19 апреля.