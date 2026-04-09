Овечкин поздравил Акинфеева

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил голкипера футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения.
В среду Акинфееву исполнилось 40 лет.
— Игорь, привет. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать успехов тебе, твоей семье. Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой. С днем рождения! — сказал Овечкин в видео, опубликованном в Telegram‑канале его команды.
Игорь Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории (23 трофея). Его основные достижения включают 6 чемпионств России, 8 Кубков России, 8 Суперкубков России и Кубок УЕФА 2005 года. Также он бронзовый призер Евро‑2008 в составе сборной России.
Матч ТВ: главные новости