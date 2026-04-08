Филиппов высказался о встрече олимпийцев с министром спорта РФ

Серебряный призер Олимпийских игр‑2026 Никита Филиппов выразил благодарность министру спорта Российской Федерации, председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву после встречи с олимпийцами.

«Наградили всех олимпийцев разными подарками: айфонами, планшетами, ноутбуками, телевизорами — в общем, как на дне рождения: всё дарили и дарили. Хорошо посидели, чай попили, а после встречи я подарил футболку Михаилу Владимировичу — говорит, что понравилась», — написал Филиппов в Telegram‑канале.

Во вторник, 7 апреля ски-альпинист и другие российские участники Олимпийских игр в Милане и Кортина‑д’Ампеццо встретились с Дегтяревым и получили памятные подарки.

13 российских спортсменов в нейтральном статусе выступили на Олимпиаде в Италии.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте.