На Аллее спортивной славы ЦСКА откроют бюст олимпийского чемпиона Зимятова

На Аллее спортивной славы ЦСКА 15 апреля будет открыт бюст четырехкратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Николая Зимятова, сообщила «Матч ТВ» заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

Зимятов трижды побеждал на Олимпиаде в Лейк‑Плэсиде в 1980 году и один раз на Играх в Сараево в 1984 году.