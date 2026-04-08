На Аллее спортивной славы ЦСКА откроют бюст олимпийского чемпиона Зимятова

На Аллее спортивной славы ЦСКА 15 апреля откроют бюст четырехкратного олимпийского чемпиона Зимятова
На Аллее спортивной славы ЦСКА 15 апреля будет открыт бюст четырехкратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Николая Зимятова, сообщила «Матч ТВ» заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.
Зимятов трижды побеждал на Олимпиаде в Лейк‑Плэсиде в 1980 году и один раз на Играх в Сараево в 1984 году.
— Открытие бюста Зимятова — важное, очень знаковое событие для нас. Король лыж заслуживает этого как никто другой, и по идее такое событие должно было бы произойти гораздо раньше, но теперь справедливость восторжествовала, и бюсту Зимятова быть на Аллее спортивной славы ЦСКА. 15 апреля приглашаем посетить это событие, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».