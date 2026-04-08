Тренера "Марселя" ограбили

Главный тренер французского футбольного клуба "Марсель" Хабиб Бей стал жертвой ограбления. Об этом сообщает газета La Depeche.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Злоумышленники перелезли через ограждение, после чего разбили окно виллы, в которой жил Бей после назначения на пост главного тренера "Марселя". По предварительным данным, грабители забрали чемодан с одеждой и аксессуарами Louis Vuitton. Отмечается, что в момент происшествия Бея не было дома.

48-летний Бей возглавляет "Марсель" с февраля 2026 года. Ранее он работал во французском "Ренне".

После 28 туров "Марсель" с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В заключительном матче, который состоялся 5 апреля, подопечные Бея уступили "Монако" со счетом 1:2.