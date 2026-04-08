«Могут оспаривать и восход солнца»: Васильев высмеял выпад Латвии против россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что выпады представительства Латвии вряд ли повлияют на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным стартам и Олимпийским играх 2028 года. Его слова передает РИА Новости.

"Знаете, если сравнить, то микроскопический элемент на теле слона, конечно, может заявлять, что он важен. Но слону, в данном случае МОК, от этого ни горячо, ни холодно. И то, что говорят в Латвии, вообще никого не интересует. И было решено, что отстранение российских спортсменов было незаконным. Пусть Латвия заявляет все, что хочет, и спорит с тем, что солнце светит, а дождик льет", - сказал Васильев.

В марте на встрече с президентом МОК руководство Олимпийского комитета Латвии выступили против допуска российских спортсменов на международные страты. Как сообщила латвийская общественная редакция LSM, в НОК страны обозначили, что намерены добиваться недопуска российских спортсменов на летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе.