Сгорела крыша олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро

Возгорание произошло в ночь со среды на четверг. Для борьбы с огнем были задействованы около 80 пожарных и 20 единиц техники. На тушение потребовалось 14 часов.

© Соцсети

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Кавальери заявил, что, по предварительной оценке, трек велодрома не был поврежден.

«Он остается нетронутым и хорошо сохранившимся. Очевидно, потребуется чистка и определенное техническое обслуживание, прежде чем мы сможем объявить о возобновлении работы велодрома», — сказал Кавальери.

Сообщений о пострадавших не поступало.

1 апреля на арене стартовал чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов с участием российских спортсменов. Все поединки заключительного дня соревнований были перенесены на соседний объект, также принимающий турнир.