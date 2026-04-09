Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не собирается уезжать из России.

— Что должно произойти, чтобы вы уехали из России?

— Я живу по принципу «где родился, там и пригодился». В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского Союза. Если приеду туда, они еще к херам развалятся. Мне и в России очень хорошо. А что такого может случиться?

— К примеру, в девяностые многие уезжали из-за нестабильности и проблем с безопасностью.

— Людей не устраивала ситуация, и они драпали. Я же в таком случае лучше постараюсь в нашей стране что-то изменить. В спорте мне это уже удалось. Сейчас я абсолютно на своем месте, люблю свою страну и помогаю ей быть лучше, — сказал Губерниев.