Министр спорта рассказал о проекте создания Олимпийского музея России

Олимпийский музей России планируется открыть до конца года на ВДНХ, в нем будут собраны артефакты, связанные с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. Об этом в своем канале в Max сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Олимпийский музей России" - такое рабочее название получил наш новый уникальный проект, - написал Дегтярев. - Сегодня вместе с коллегами оценил презентацию музея от ведущего агентства по созданию технологических социокультурных пространств, разработчики внимательно выслушали наши идеи и задачи, представив видеопрезентацию главного хранилища артефактов, связанных с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. В настоящее время в России не существует аналогов такому пространству, посвященному исключительно олимпийской истории".