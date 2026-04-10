Министр спорта рассказал о проекте создания Олимпийского музея России

Дегтярев рассказал о проекте создания Олимпийского музея России
Олимпийский музей России планируется открыть до конца года на ВДНХ, в нем будут собраны артефакты, связанные с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. Об этом в своем канале в Max сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Олимпийский музей России" - такое рабочее название получил наш новый уникальный проект, - написал Дегтярев. - Сегодня вместе с коллегами оценил презентацию музея от ведущего агентства по созданию технологических социокультурных пространств, разработчики внимательно выслушали наши идеи и задачи, представив видеопрезентацию главного хранилища артефактов, связанных с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. В настоящее время в России не существует аналогов такому пространству, посвященному исключительно олимпийской истории".
"В экспозицию Олимпийского музея России войдут раритеты из фондов Государственного музея спорта, коллекции Олимпийского комитета России, а также частных собраний. Концепция предполагает не только традиционное музейное пространство, но и мультимедийную интерактивную составляющую для активного взаимодействия с посетителями и повышения интереса у детей и молодежи. Маршрут по залам должен стать последовательным рассказом о ключевых точках олимпийской истории России, громких победах наших атлетов, спортсменах - участниках Великой Отечественной войны, спортсменах - обладателях уникальных рекордов, династиях, а также паралимпийских чемпионах. Наш проект планируем реализовать до конца года в крупнейшем выставочном комплексе Москвы - ВДНХ", - добавил он.
