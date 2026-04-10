Чемпионка по хоккею на траве лишилась квартиры

Победительница чемпионата Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе Елизавета Дианова лишилась квартиры по «схеме Долиной». Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, три года назад девушка, которая на тот момент работала риелтором, продала свою квартиру и приобрела жилплощадь у пенсионерки за 10 млн рублей.

Предварительно она запросила у собственницы справки из НД и ПНД, а также за свой счёт провела её добровольное освидетельствование с электроэнцефалограммой мозга и психологическими тестами.

Отмечается, что пенсионерке удалось доказать, что она рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников. Дианова проиграла уже два судебных процесса и подала кассационную жалобу.