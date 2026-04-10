В Госдуме высказались о запрете продажи пива на стадионах

В Госдуме не поняли причин запрета продажи пива на стадионах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что согласен с инициативой министра спорта РФ Михаилом Дегтяревым, по возвращению пива на стадионы. При этом он не понимает, почему Минздрав выступает против возобновления продаж напитка.

«На сегодняшний день тема с возвратом пива на стадионы пока закрыта. Моя энергия уже иссякла. Если Михаил Владимирович, возможно, возьмется за эту тему, то я надеюсь, что ему будет под силу решить данный вопрос», — отметил Свищев.

28 марта стало известно, что Министерство здравоохранения РФ заблокировало законопроект о возвращении продажи пива на стадионах, одним из авторов которого является Свищев. Ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества.