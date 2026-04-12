«Были первыми в космосе и хоккее»: Ротенберг о Дне космонавтики

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал заявление в честь Дня космонавтики.

«Сегодня 65 лет со дня великого события, которое навсегда изменило историю нашей страны и всего мира. Мы всегда были первыми в космосе. И мы всегда были первыми в хоккее. Это в ДНК нашей страны — идти вперед, прокладывать путь и побеждать», — написал Ротенберг.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.