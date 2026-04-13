«Авангард» сообщил о смерти болельщика

Болельщик «Авангарда» скончался перед матчем второго раунда плей‑офф КХЛ с ЦСКА в Москве, сообщает пресс‑служба омского клуба.

© Матч ТВ

В воскресенье «Авангард» обыграл в гостях ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме. Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу омичей.

— Вчера перед матчем одному из наших болельщиков Алексею Зуеву стало плохо в кассах «ЦСКА Арены». Его срочно госпитализировали, врачи боролись за жизнь Алексея, но, к сожалению, спасти его не удалось. «Авангард» приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея, — говорится в заявлении клуба.

Четвертый матч в этой серии второго раунда Кубка Гагарина пройдет в Москве 14 апреля.

