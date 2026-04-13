Бывший руководитель Ferrari Жан Тодт рассказал о главном заблуждении, связанном с Михаэлем Шумахером.

Тодт, работавший с Шумахером с 1996 по 2006 год и стоявший у истоков доминирования Ferrari в начале 2000-х, подчеркнул, что образ высокомерного гонщика, закрепившийся за немцем, не соответствует действительности.

«Михаэль – довольно ранимый человек. Не тот жёсткий тип, который считает себя лучше других. Я приведу пример, который для меня был очень показательным. После того как он стал чемпионом мира, перед началом нового сезона он попросил меня поехать на частную трассу во Фьорано. Он сказал: «Можешь дать мне полдня, чтобы я провёл тесты и убедился, что всё ещё достаточно хорош?». Я считаю, что это большая сила – сомневаться в себе и хотеть это проверить».

По словам Тодта, внешняя уверенность Шумахера часто воспринималась неправильно:

«Совершенно неверно считать его высокомерным. Михаэль – добрый и немного застенчивый человек. Просто он скрывает свою застенчивость за внешней жёсткостью, которая может казаться надменностью. Я не думаю, что это помогает – это просто часть его характера, его природы. Очень быстро, особенно после 1997 года, он почувствовал, что его защищают, что его любят. И это было взаимно. Наши отношения постепенно перешли от профессиональных к дружеским и даже семейным».

Источник: Crash