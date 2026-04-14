Еще одного фигуриста внесли в базу «Миротворца»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Российского спортсмена обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве обоснования приведено, что Энберт в 2023 году участвовал в спортивной программе павильона Крыма на международной выставке-форуме «Россия».

До этого звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ», российскую актрису Валентину Рубцову внесли в базу «Миротворца». На Украине артистку обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичном одобрении действий России. Администраторы сайта «Миротворец» объяснили включение Рубцовой в список тем, что в одном из интервью она назвала Крым российским.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных журналистов, артистов, политиков, спортсменов, военнослужащих, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее фигуристка Евгения Медведева попала в базу «Миротворца».