Андрей Рублёв показал пародию на известные интернет-мемы

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв накануне старта турнира категории ATP-500 в Барселоне принял участие в юмористическом ролике, где ему было предложено сделать пародию на известные интернет-мемы. Видео опубликовал официальный аккаунт турнира у себя на странице в соцсети.

Свой первый на турнире матч Рублёв проведёт во вторник, 14 апреля. Россиянин встретится с аргентинцем Мариано Навоне, занимающим в мировом рейтинге 44-е место. Начало матча запланировано на 18:30 мск.

Накануне Рублёв принял участие в «Мастерсе» в Монте-Карло. Он дошёл до второго круга, где уступил бельгийцу Зизу Бергсу.