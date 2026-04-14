Бывший тренер «Спартака» назовет сына в честь Пушкина

Бывший тренер «Спартака» из Испании даст сыну русское имя
Бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль даст сыну русское имя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Специалист заявил, что назовет второго сына Леоном-Александром. Он подчеркнул, что имя Александр выбрала его жена — в честь поэта Александра Пушкина. Абаскаль добавил, что имя хорошо сочетается с именем матери Алехандры, поэтому считает его особенно подходящим.
Первого сына Абаскаль назвал Гильермо-Николай. Он подчеркнул, что узнавал значение имени, и хотел отдать дань уважения стране, в которой работает.
Испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23.
Главное сейчас