Мишин высказался об участии внука в соревнованиях по теннису

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об участии своего внука-тёзки Алексея Мишина-младшего в соревнованиях по теннису в Санкт-Петербурге.

— Насколько вам волнительно быть зрителем на трибуне? Наблюдаете ли вы за происходящим больше как дедушка или анализируете всё как тренер?

— Если ты тренер, то ты не можешь смотреть как нейтральный человек, ты всё равно вникаешь в идею, в технику, в тактические достоинства и недостатки, в ошибки и в удачные удары. Как дедушка я хочу сказать, что мы не рассчитывали, что он будет побеждать в дебютном турнире такой категории, мы пришли получать радость. Мой внук получает радость от игры, а я получаю радость от созерцания игры и радости своего внука. Он ловкий, хороший мальчик-теннисист. И мама у него — трёхкратная чемпионка Петербурга и удачно выступала на чемпионате России, была там призёром, брала Кубок. Так что у нас теннисная семья, мы живём теннисом: мы просыпаемся утром, говорим про внука — как удар справа, как подача? Потом приходим вечером, говорим, как у внучки аксель или вращение получаются, так что у нас такое удачное сочетание этих двух замечательных видов спорта.

— Помогаете ли вы как-то настроиться перед матчем?

— Настраиваться на матч мы поручаем родителям — либо папе Андрюше, либо маме Даше. А вот когда нет их, только тогда мы работаем на подачу. Мы работаем: раз, подбросим, два, три. Мы всё это повторяем и стараемся тоже помочь, — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.