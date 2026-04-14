Дегтярев отметил активное спортивное сотрудничество между Россией и Арменией

Спортивные федерации России и Армении стабильно налаживают двустороннее сотрудничество. Об этом в своем канале в Max написал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Сегодня в ОКР провел встречу с президентом Олимпийского комитета Армении Гагиком Царукяном, - написал Дегтярев. - Как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин, развитие дружественных отношений между Россией и Арменией отвечает интересам народов наших стран. В спорте помимо актуальной повестки нас объединяет общее наследие советской школы спортивной подготовки, общие победы в рамках единой сборной, а также инфраструктура. Один из примеров - Цахкадзорский спортивный комплекс, построенный в Армении в 1967 году для подготовки советской сборной к Олимпиаде в Мехико, сегодня там продолжают тренироваться и российские, и армянские атлеты".