Словакия может помочь России вывести спортсменов из-под санкций

Правительство Словакии будет помогать России в выводе из-под санкций ЕС российских организаций, в том числе и спортивных. Такое мнение в интервью «Спорт День за Днем» выразил доцент кафедры европейских исследований, преподаватель кафедры физической культуры и спорта СПбГУ Дмитрий Ланко

– Не может ли Словакия стать таким же помощником России в смягчении санкций, каким была Венгрия?

– Словакия во многом находится в том же положении, что и Венгрия. У Словакии есть договор с «Газпромом» о поставках газа, подписанный в 2020 году на пятнадцать лет. Пока у власти в Словакии находится премьер-министр Роберт Фицо, Словакия не захочет отказаться от этого договора.

Значит, в ближайшие годы Словакии и России придется вести переговоры и решать технические вопросы. В том числе, вопросы о выводе из-под санкций конкретных лиц или организаций. Другое дело, что в отсутствие Виктора Орбана Роберту Фицо будет сложнее сопротивляться давлению со стороны чиновников Европейского союза, – отметил Ланко.

Ранее Венгрия добилась исключения ПФК ЦСКА, ФК «Ростова» и Олимпийского комитета России (ОКР) из 16-го санкционного списка Евросоюза. Благодаря усилиям правительства Виктора Орбана из-под санкций был выведен министр спорта Михаил Дегтярев.

Однако на выборах в парламент Венгрии альянс ФИДЕС-ХДНП, во главе которого стоит Орбан, набрал всего 38% голосов и получил 55 мест. Альянс Орбана проиграл оппозиционной партии «Тиса», которая набрала 53% голосов и получит 138 мест в парламенте.